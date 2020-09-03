Россиянам рассказали о схемах мошенничества с использованием банкоматов

Для хищения денежных средств с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы, сообщил консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин. Его слова приводит «Прайм».

Эксперт рассказал, что мошенники используют накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт, так называемые скиммеры.

По словам Рогозина, к социальным методам злоумышленников можно отнести «подглядывание за вводом пин-кода карты». Также он добавил, что некоторые мошенники могут якобы забыть карту в банкомате, а когда карту вернут, они заявят о том, что с нее украли деньги.

Ранее Роскачество рассказало об опасности использования уличных банкоматов и об основных мерах предосторожности, соблюдение которых поможет не стать жертвой мошенников. Авторы отмечают, что мошенники в последнее время все чаще устанавливают на уличные банкоматы специальные устройства, позволяющие считывать данные и ПИН-коды карт. Зачастую заметить их можно самостоятельно — они отличаются от основного устройства по цвету или не плотно прилегают к нему.