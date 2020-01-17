Россиянам рассказали об опасности уличных банкоматов

Роскачество рассказало об опасности использования уличных банкоматов и об основных мерах предосторожности, соблюдение которых поможет не стать жертвой мошенников. Соответствующие рекомендации россиянам опубликованы на сайте организации.

Авторы отмечают, что мошенники в последнее время все чаще устанавливают на уличные банкоматы специальные устройства, позволяющие считывать данные и ПИН-коды карт. Зачастую заметить их можно самостоятельно — они отличаются от основного устройства по цвету или не плотно прилегают к нему.

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При этом банкоматы, расположенные в помещениях банков, злоумышленники выбирают гораздо реже, поскольку им препятствуют сотрудники кредитных организаций и установленные в отделениях камеры.

При обнаружении подозрительных устройств на банкомате специалисты рекомендуют отойти на безопасное расстояние и обратиться к сотрудникам банка. Если клиент к этому времени уже успел воспользоваться картой на указанном устройстве, рекомендуется дополнительно заблокировать ее.

Также авторы советуют прикрывать рукой клавиатуру при вводе ПИН-кода. Вставлять карту в приемник рекомендуется только после того, как на экране высветится заставка банка.

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