Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах функцию возврата забытых денег. Об этом в банке рассказали агентству РИА Новости.

Уточняется, что если человек снял через банкомат-ресайклер деньги, но отвлекся и ушел, не взяв купюры, машина заберет их обратно и автоматически обратно зачислит на счет клиента. Таким образом, пояснили в кредитной организации, количество случаев с забытыми деньгами уже сократилось на 30 процентов.

Кроме того, Сбербанк внедрил функцию SMS-информирования клиента о забытой в банкомате карте.

Отличительная особенность ресайклеров заключается в том, что такие банкоматы позволяют использовать внесенные клиентами средства для дальнейшей выдачи наличных. Сейчас из 77 тысяч банкоматов Сбербанка 40 процентов уже составляют ресайклеры, в планах банка полностью обновить сеть банкоматов в 2021 году.

5 декабря глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк не намерен в дальнейшем сокращать сеть своих офисов.

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