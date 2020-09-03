Сидящий в тюрьме бывший кандидат в президенты США выпустил белье со своим лицом

Заключенный в тюрьму бывший кандидат в президенты США Джозеф Мальдонадо-Пассаж, известный как укротитель тигров Джо Экзотик, выпустил линию нижнего белья с принтом в виде собственного лица. Об этом пишет New York Post.



В коллекцию входят мужские и женские трусы леопардовой расцветки и портретом 57-летнего Джо Экзотика. Изделия выполнены в стиле классических боксеров и состоят из 100-процентного хлопка. Подкладка сделана из смеси бамбука, вискозы и спандекса. Стоимость товара — 24 доллара (1776 рублей) для мужчин и 21 доллар (1554 рубля) для женщин.



Сообщается, что продажи стартуют 7 сентября, в двухлетнюю годовщину ареста Экзотика.

Материалы по теме Адский кусь Владелец зоопарка, гей-многомужец и зэк: почему сериал о «короле тигров» обсуждает весь мир Ниже пояса Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного





В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над амнистией для Джо Экзотика, обвиненного в найме киллера для заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Во время пресс-конференции журналист спросил Трампа, возможно ли смягчение приговора для Джо Экзотика, ставшего героем нового документального многосерийного фильма Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Президент спросил мнение других журналистов по поводу освобождения преступника, после чего пообещал подумать об этом.

В августе знаменитости и обычные пользовательницы соцсетей начали массово носить мужские трусы-боксеры в качестве шорт и запустили новый флешмоб. Особенно востребованным стало белье австралийского бренда Highrack за 58 долларов (4285 рублей), выпущенное в разных цветах. Дизайнер марки Тесса Макгрегор (Tessa McGregor) вдохновилась на создание описанных шорт, когда носила боксеры своего молодого человека в качестве домашней одежды.