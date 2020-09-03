В Грузии пригрозили поднять свой флаг над российской военной базой

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пригрозил поднять флаг своей страны над российской военной базой в Южной Осетии. Об этом сообщает «Взгляд».

Также он пообещал что после выборов в парламент 31 октября в Грузии падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство».

Нателашвили призвал власти «начать работать над миллиардными санкциями против России» за «оккупацию» Грузии.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев в тот же день объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

В том же месяце лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.