В Якутии похитили более 70 миллионов рублей при реализации нацпроекта

В Якутии генерального директора Фонда развития предпринимательства республики Саха (Якутия) и ее заместителя подозревают в мошенничестве, отмывании денег и коммерческом подкупе при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, руководство Фонда по предварительному сговору с другими лицами похитило более 70 миллионов рублей из бюджета России. Средства были выделены на реализацию нацпрограммы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы». Эти деньги фигуранты дела перечислили подставным фирмам и индивидуальным предпринимателям по поддельным договорам займа, а потом легализовали, переведя на счета подконтрольных компаний.

Более того, по версии следствия, глава Фонда и ее заместитель получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны шесть человек. В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения.