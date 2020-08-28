Арестован фигурант дела о хищении миллиарда рублей на поставках для МКС

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 3 октября Александра Борисова, руководителя научно-производственного предприятия «Исток», входящего в «Ростех», по делу о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.

Ранее 28 августа сообщалось об аресте Владимира Солнцева, бывшего главы ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в «Роскосмос». Он свою вину в мошенничестве не признал. Свидетель назвал его организатором преступной группы.

О задержании Солнцева и Борисова сообщалось 27 августа. Также по делу проходят еще ряд бывших менеджеров. Трое фигурантов дела скрылись и объявлены в розыск.

«Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"».

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