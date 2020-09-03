Робби Уильямс признался в невротичности и уехал в Швейцарию

Британский поп-певец Робби Уильямс в эфире ВВС Radio признался, что он «немного невротичен», поэтому уехал с женой и детьми жить в Швейцарию, чтобы защититься от пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

В ходе интервью исполнителя спросили, живет ли он в своем доме в Лос-Анджелесе или Малибу. Уильямс ответил, что живет в горах Швейцарии. «Я немного невротичен, и я задумался, где бы я мог поселиться, где это (коронавирус — Примечание «Ленты.ру») меня не настигнет? И я решил, что было бы хорошо пожить на Монблане шесть месяцев», — объяснил певец.

Также Уильямс признался, что любит проводить время с семьей, однако он не может дождаться момента, когда снова сможет вернуться к работе и вновь начать выступать на сцене.

Робби Уильямс женат на актрисе Айде Филд. У пары четверо детей: старшая Тедди, пятилетний Чарли, маленькие дочь Коллет и сын Бо.

В ноябре 2019 года стало известно, что Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона. «У меня нет телефона с 2006 года. Я всегда использую свой ноутбук, у меня всегда есть доступ Wi-Fi», — пояснил артист. По словам звезды, посты в социальных сетях за него публикуют другие люди.