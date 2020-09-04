Самая красивая женщина в мире возродила забытый популярный в 90-х бренд

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, появилась на публике в топе из 90-х и возродила забытый модный бренд. Соответствующий материал публикует Vogue.

Речь идет о популярной в прошлом английской марке Jane Norman, которая выпускала легкие платья с цветочным принтом и облегающие вечерние наряды. Как отмечает издание, она вновь начала пользоваться спросом благодаря Хадид. Известно, что дочерняя компания Jane Norman под названием Peacocks по-прежнему производит одежду для более взрослой целевой аудитории.

Фото опубликовано @bellah.closet

Так, 23-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в розово-белом топе упомянутого бренда, коротких черных шортах и спортивных кроссовках белого цвета. Свой образ знаменитость дополнила коричневой сумкой, солнцезащитными очками и множеством украшений, среди которых были кольца, браслеты с разноцветными бусинами, подвески и серьги.

Ранее в сентябре обувь в стиле 90-х самой красивой женщины в мире привлекла внимание журналистов. Папарацци сфотографировали Беллу Хадид в костюме бренда Nensi Dojaka, а также босоножках на каблуках с квадратным носом марки By Far, которые украшены деталью в виде золотой цепи. Их стоимость на сайте марки составляет 540 долларов (40 500 рублей).