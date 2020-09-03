Обувь в стиле 90-х самой красивой женщины в мире привлекла внимание журналистов

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, появилась на публике в обуви в стиле 90-х. Соответствующий материал публикует The Zoe Report.

Папарацци сфотографировали 23-летнюю манекенщицу без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и топа из прозрачной ткани того же цвета. Она надела босоножки на каблуках с квадратным носом марки By Far и деталью в виде золотой цепи. Их стоимость на сайте марки составляет 540 долларов (40 500 рублей).

Как сообщает издание, в 1992 году подобная модель обуви появилась на показах таких люксовых брендов, как Chanel и Versace и с тех пор стала культовой.

Отмечается, что в таком же виде супермодель присутствовала на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020.

В августе Белла Хадид показала фото в топе без белья и брюках из 90-х. На снимке она одета в облегающий топ на бретельках, голубые расклешенные брюки с орнаментом и черные кеды марки Vans. Из аксессуаров у нее — маленькая наплечная сумках модного дома Louis Vuitton.