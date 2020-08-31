Самую красивую женщину в мире обругали за выход на улицу в прозрачном топе

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике. Фотографии публикует фан-аккаунт звезды в Instagram.

23-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка без нижнего белья в костюме бренда Nensi Dojaka, который состоит из черных брюк с завышенной талией и топе из прозрачной ткани того же цвета. Она также надела босоножки на каблуках марки By Far с деталью в виде золотой цепи.

На размещенном снимке Хадид прикрывает лицо защитной маской, а на ее глаза нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному, — прим. «Ленты.ру»). При этом волосы знаменитости собраны в небрежный пучок.

Фото опубликовано @justjared

Отмечается, что супермодель готовится церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020, которая пройдет 31 августа в Нью-Йорке.

Пользователи сети обругали Хадид за чересчур откровенный наряд в комментариях под опубликованными кадрами. «Белла, что за ерунду ты надела?», «Могла бы просто выйти голой», «Ее наряд просто отвратителен», «Это ужасно», «Мне кажется Белла просто привлекает к себе внимание», «Почему просто нельзя надеть красивые вещи?», «Она вообще знает, как носить маску?» — писали поклонники.

В августе Белла Хадид стала героиней одной из ста обложек итальянской версии модного журнала Vogue. Ее сфотографировали без макияжа в кожаном костюме, состоящем из черного пиджака, который модель надела на голое тело, и юбки длины миди.