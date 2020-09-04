Новая девушка Брэда Питта разместила фото в пиджаке на голое тело

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, немецкая манекенщица Николь Потуральски, разместила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в откровенном образе. На ее Instagram-публикацию обратили внимание в Daily Mail.

На снимке 27-летняя модель позирует лицом к камере с распущенными волосами и в брючном костюме кремового цвета. При этом пиджак, затянутый поясом на талии, она надела на голое тело. «Главное — образ мышления», — подписала девушка пост, который набрал 11 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Безупречна. Обожаю тебя и твое золотое сердце», «Выглядишь потрясающе», «Нескончаемое вдохновение», «Ангел удивительной красоты», — похвалили они в комментариях.

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О том, что Брэд Питт начал встречаться с Потуральски, стало известно 27 августа. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Сообщалось также, что женщина замужем и у нее есть ребенок.

Кроме того, журналисты обнаружили сильное сходство Потуральски с бывшей женой актера Анджелиной Джоли, а также с российской супермоделью Ириной Шейк.