Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу оценил изменение отношения россиян к внутреннему туризму. По его словам, жители страны поняли, что отдыхать на отечественных курортах можно не хуже, чем за границей. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде», его цитирует РИА Новости.

«Случилась пандемия, многие страны закрылись. Надеюсь, что это позволило вызвать у людей интерес к своей стране, они начали ее узнавать, понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за границей», — отметил Шойгу.

По его словам, нужно как можно больше рассказывать о красотах природы России. Глава РГО указал на множество статей, публикаций в блогах и фотографий, где запечатлены красоты российской природы. «Мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чем вы, может, никогда и не задумывались», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями для внутреннего туризма в России оказались Симферополь и Санкт-Петербург. Именно на эти маршруты россияне массово скупили билеты из Москвы на осень.