Шойгу указал на стремление НАТО вернуться к противостоянию времен холодной войны

НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны. На это указал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что это видно по тому, как Североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему ПРО в Восточной Европе.

Шойгу пояснил, что причиной такого настроения в НАТО стала независимая политика России и активное участие Москвы в решении глобальных проблем. «Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок», — заявил министр.

Глава Минобороны также отметил, что у Москвы обеспокоенность вызывает «не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу».

Ранее 5 сентября Шойгу рассказал о том, что в Черном море стали чаще появляться иностранные военные корабли. По его словам, российские суда сопровождают иностранные, когда те появляются в Черном море. Шойгу также пожаловался, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют некорректно.