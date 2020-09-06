Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну

В первую чеченскую войну боевики не щадили пленных, и отношение их к ним было зверским. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военнослужащий разведывательно-штурмового батальона 101-й бригады Дмитрий. Он до сих пор опасается за свою жизнь, поэтому просил не раскрывать его фамилию.

«Я видел обезглавленные трупы наших бойцов и офицеров. Я видел трупы бойцов, с которых живьем снимали кожу. Я видел трупы, у которых были отрублены конечности. Я видел, как на подносах, накрытых тканью, приносили прямо на КПП головы бойцов, вышедших в соседний сад нарвать яблок», — описал разведчик.

По его словам, все российские военные осознавали, что в плен нельзя попадать ни при каких обстоятельствах, поскольку «пощады не будет», и боевики сделают все, чтобы труп не был опознан.

«С человеческой точки зрения я понимал, что это люди. А с точки зрения происходящего там и того, что я видел своими глазами, я понимал, что это нелюди», — резюмировал ветеран.

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал, что причиной больших потерь в Чеченской войне стала неготовность командования и недостаток боевой подготовки в войсках. По его словам, если бы разведывательной информацией нормально пользовались, этого можно было бы избежать, «перекрыв дополнительно какие-то дороги, предприняв меры профилактики».