Стало известно об истериках Терезы Мэй после разговоров с Трампом

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй несколько раз оказывалась на грани истерики после разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно благодаря публикации ранее не разглашавшихся сведений, пишет Daily Mail.

В частности, во время визита Мэй в США в 2017 году, когда премьер-министр стала первым иностранным лидером, принятым Трампом в Белом доме, президент США поинтересовался, почему именно она возглавляет правительство. «Почему премьер-министр не Борис Джонсон [преемник Мэй и тогдашний министр иностранных дел]? Разве он не хотел бы получить эту работу?» — спросил Трамп.

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В ответ, как утверждают знакомые с ходом переговоров источники, Мэй пришлось объяснять, что Джонсон сам снял свою кандидатуру перед выборами лидера Консервативной партии, которые прошли после отставки Дэвида Кэмерона. При этом реакция премьер-министра была крайне бурной — она была близка к тому, чтобы «либо закричать, либо заплакать».

Еще один «разочаровывающий» разговор состоялся по телефону — после того, как Лондон и Вашингтон пытались согласовать ответные действия по отношению к России после предполагаемого отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Официально данные о ходе переговоров между Мэй и Трампом подтвердить не удалось.

Мэй была премьер-министром Великобритании с 2016 по 2019 год, после чего подала в отставку. По итогам выборов лидера Консервативной партии главой правительства стал Джонсон, сохраняющий пост по сей день.