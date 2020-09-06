Всю жизнь притворявшуюся темнокожей преподавательницу отстранили от работы

Американскую преподавательницу, которая годами скрывала свое происхождение, отстранили от работы. Об этом руководство университета сообщило на сайте учебного заведения.

Доцент кафедры истории в университете Джорджа Вашингтона Джессика Круг (Jessica Krug) опубликовала заметку, в которой призналась, что, будучи белой еврейкой из штата Канзас, притворялась темнокожей большую часть жизни. По ее словам, обман о происхождении помогал ей выстраивать отношения с окружающими.

Преподавательница также отметила, что приняла на себя ложную идентичность, поскольку имела проблемы с психическим здоровьем. В тексте женщины говорится о том, что специалисты объясняют ее обман реакцией на психологические травмы, полученные ею в детстве и подростковые годы.

По информации работников университета, Круг отстранили от проведения занятий до выяснения обстоятельств. Кроме того, они подчеркнули, что признание коллеги причинило боль не только им и другим преподавателям, но и студентам, а также выпускникам вуза.

В июне блогеры покрасили лица из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, который погиб во время грубого задержания, и была пристыжены. Знаменитость попытались проявить солидарность движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») и изменили цвет кожи с помощью автозагара или темной краски. Однако они нарвались на шквал критики со стороны поклонников.