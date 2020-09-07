Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило 4,2 миллиона, страна вышла по этому показателю на второе место в мире. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте.

В азиатской стране был зафиксирован новый рекорд за сутки — 90 802 заражений, она обошла по общему количеству инфицированных Бразилию и уступает теперь только США. Кроме того, в Индии с начала пандемии умерли 72 тысячи человек, а 3,3 миллиона — выздоровели. Распространение инфекции в Индии идет сверхбыстрыми темпами, этот показатель выше, чем у США и Бразилии вместе взятых.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек. Число жертв составило 882 053 человека, а количество выздоровевших — 18 054 711 человек. Россия в списке стран по заболеваемости занимает четвертое место. В стране выявлено 1 022 228 случаев инфицирования.

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