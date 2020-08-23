Число зараженных коронавирусом в Индии превысило три миллиона

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Индии превысило три миллиона. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Инфицирование подтвердили у 3,04 миллиона человек. 56,7 тысячи человек погибли. Врачи и пациенты по всей стране жалуются на нехватку коек, медицинского оборудования и средств защиты.

Индия — третье государство в мире, зафиксировавшее несколько миллионов случаев заражения. В США это число превысило 5,7 миллиона, в Бразилии — 3,6 миллиона.

Распространение инфекции в Индии идет сверхбыстрыми темпами, каждый день в стране обнаруживают более 65 тысяч новых зараженных. Этот показатель выше, чем у США и Бразилии вместе взятых, пишет BloombergQuint. С 7 августа, чуть больше, чем за две недели, число зараженных в стране выросло на один миллион.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировано 23,2 миллиона случаев заражения COVID-19. 804,6 тысячи человек погибли, 14,9 миллиона выздоровели.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.