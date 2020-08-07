Число зараженных коронавирусом в Индии превысило два миллиона. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Инфицирование подтвердили у 2,02 миллиона человек. 41,585 человек погибли. По всей стране жалуются на нехватку коек, медицинского оборудования и средств защиты.

Индия — третье государство в мире, зафиксировавшее несколько миллионов случаев заражения. В США это число превысило 4,8 миллиона, в Бразилии — 2,9 миллиона.

6 августа в Индии сообщалось о рекордном числе смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Впервые за время пандемии оно превысило 900 за сутки — сообщалось о 918 случаях.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.