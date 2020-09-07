Обнаружена связь между телосложением мужчин и их родительскими навыками

Ученые обнаружили связь между телосложением мужчин и их родительскими навыками. Так, выяснилось, что мужчин с избыточным весом более склонны считать хорошими отцами, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли участие более 800 человек. Им показывали фото спортивных мужчин, а также мужчин с небольшим избыточным весом. Испытуемые отметили, что не доверяют родительским навыкам худощавых представителей сильного пола, а также не надеются на их моногамию.

А вот полноватых мужчин сочли более склонными к тому, чтобы быть хорошими отцами. По мнению ученых из Миссисипского университета, люди воспринимают полноватых отцов как менее доминирующих, а значит, отношения с ними более теплые.

Пока испытуемые рассматривали фото, им задавали вопросы о склонности изображенных мужчин к той или иной позитивной или негативной модели поведения. Например, готов ли мужчина на фото помочь ребенку с уроками или, наоборот, думает ли этот мужчина, что дети его раздражают.

При этом к слишком полным мужчинам участники исследования также отнеслись с подозрением. По словам ученых, большое количество избыточного веса связывают с отсутствием дисциплины.