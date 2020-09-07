Придавленный деревом учитель четыре дня питался насекомыми в ожидании спасения

В американском городе Редвуд-Фолс, штат Миннесота, школьный учитель провел четыре дня под упавшим на него деревом. Об этом сообщает издание Star Tribune.

Инцидент произошел, когда 59-летний Джонатан Сиплча (Jonathan Ceplecha) пытался спилить дерево при помощи бензопилы. Падающий ствол прижал к земле его ноги. Джонатан не мог выбраться, у него не было телефона, чтобы позвать на помощь, а его криков никто не слышал, поскольку он живет один. В ожидании спасения ему пришлось питаться растениями и насекомыми, которые оказывались под рукой. Жажду помогали утолить собственный пот и дождевая вода.

Через четыре дня учителя нашла бывшая жена. К тому времени школа, где он работает, также обратилась в полицию и сообщила о его исчезновении. Спасателям понадобилось два часа, чтобы освободить придавленные ноги мужчины. После этого его доставили в больницу на вертолете. У него сломаны обе ноги и сильно повреждены ступни.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту. У него не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. За 40 часов, которые он провел на дне шахты, ему пришлось убить трех гремучих змей.