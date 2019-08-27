Женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах

Жительница американского штата Орегон свалилась в септик и провела там три дня. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел, когда женщина занималась обслуживанием септика, установленного во дворе ее дома. Она успела частично выкопать резервуар, но провалилась через крышку и не смогла выбраться наружу.
Вскоре родственники заметили, что женщина не звонит и не снимает трубку. После этого ее решила навестить взрослая дочь. Она приехала, нашла мать внутри септика и вызвала экстренные службы.
Когда прибыли спасатели, женщина лежала в нечистотах на дне резервуара, расположенного под землей на глубине одного метра. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут. Несмотря на отсутствие у пострадавшей видимых травм, ее доставили в местную больницу на вертолете.
В 2018 году сообщалось, что в американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту и сломал обе ноги. У него не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Ситуация осложнялась тем, что падение привлекло внимание гремучих змей, которые жили в шахте.