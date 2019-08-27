Женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах

Жительница американского штата Орегон свалилась в септик и провела там три дня. Об этом сообщает издание New York Post.

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Инцидент произошел, когда женщина занималась обслуживанием септика, установленного во дворе ее дома. Она успела частично выкопать резервуар, но провалилась через крышку и не смогла выбраться наружу.

Вскоре родственники заметили, что женщина не звонит и не снимает трубку. После этого ее решила навестить взрослая дочь. Она приехала, нашла мать внутри септика и вызвала экстренные службы.

Когда прибыли спасатели, женщина лежала в нечистотах на дне резервуара, расположенного под землей на глубине одного метра. Чтобы поднять ее на поверхность, понадобилось около 30 минут. Несмотря на отсутствие у пострадавшей видимых травм, ее доставили в местную больницу на вертолете.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту и сломал обе ноги. У него не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Ситуация осложнялась тем, что падение привлекло внимание гремучих змей, которые жили в шахте.

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