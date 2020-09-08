Нефть Brent упала ниже 40 долларов

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель на фоне опасений по поводу восстановления спроса и скидок со стороны Саудовской Аравии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:41 по московскому времени цена опустилась до 39,79 доллара. С начала суток падение составило 5,3 процента. Стоимость сорта WTI достигла 36,65 доллара, падение около 7,5 процента.

За неделю марка Brent потеряла более десяти процентов стоимости, а WTI — около 15 процентов. Последний раз на таких уровнях эталонные сорта находились в середине июня.

Рубль, в последние недели испытывающий давление из-за протестов в Белоруссии и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, опустился. Евро закрепился на уровне выше 90 рублей, а доллар — выше 76,5 рубля.

Накануне аналитик нефтяного рынка Bloomberg Джулиан Ли призвал нефтяные страны не рассчитывать на повышение цен на нефть в ближайшее время по нескольким причинам. И главной из них он назвал нежелание многих участников сделки ОПЕК+ выполнять свои обязательства.

По его данным, такое поведение привело к значительному превышению предложения над спросом. К тому же на это накладывается достаточное количество невостребованных запасов нефти. Единственным светлым пятном на рынке Ли назвал ситуацию в Китае, где спрос увеличивается, но Пекин накопил достаточно своего сырья за последние месяцы.