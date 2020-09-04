Предсказана цена на нефть в 2021 году

Средняя цена нефти в 2021 году может составить 50-55 долларов за баррель. Такую стоимость сырья предсказал глава Минэнерго России Александр Новак, пишет ТАСС.

По его словам, сценарий, описанный аналитиками Goldman Sachs, согласно которому баррель нефти в 2021 году будет стоить 65 долларов, тоже возможен. Однако цена на 10-15 долларов ниже более реалистична. Новак добавил, что, по его мнению, возможны как взлеты, так и падения цены в течение года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу, 4 сентября, торгуются на уровне 43,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоимость сырья за последнюю неделю обвалилась на 2 доллара из-за опасения инвесторов по поводу второй волны коронавируса. Ранее Новак заявлял, что если бы не новая сделка ОПЕК+, то цены на нефть в настоящее время были бы на уровне 10-20 долларов за баррель.