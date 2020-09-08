Жене Ефремова стало плохо в здании Пресненского суда

Жене актера Михаила Ефремова Софье Кругликовой стало плохо в здании Пресненского суда, где оглашается приговор ее мужу.

Об этом во вторник, 8 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

Супруга совершившего смертельное ДТП актера стояла напротив стола судьи. Хотя лицо женщины скрывала медицинская маска, было видно, что ей плохо — она стояла с закрытыми глазами и нервно барабанила по столу пальцами. На столешнице помимо диктофонов и оборудования журналистов стояли несколько карманных икон.

8 сентября сообщалось, что Пресненский суд Москвы, оглашая приговор по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, указал на его пьяное состояние в момент совершения преступления.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.