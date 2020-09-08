В России нашли «нужный» Турции двигатель МиГ-35

В России находится производство турбореактивного авиационного двигателя Р-33 самолетов МиГ-29 и МиГ-35, который может быть нужен Турции для создаваемого ею истребителя Turkish Fighter X (TF-X). Об этом заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

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«Огромный интерес проявляет к этой размерности Турция. Они давно хотят построить свой истребитель. По тому, что мы видим и какую информацию имеем, им нужен двигатель именно с такой тягой», — уверен топ-менеджер.

Ранее в сентябре американское издание Defense News сообщило, что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, возможно, по программе TF-X, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа в Анкаре.

В июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что истребитель TF-X в случае своего создания и выхода на международный рынок может стать конкурентом российского Су-57.

В июле 2019 года «Звезда» написала, что TF-X может представлять опасность для России, поскольку Анкара планирует получить 250 таких самолетов, тогда как Москва планирует закупить всего 76 истребителей Су-57.