Эксперт рассказал о лучшем для России развитии событий в деле Навального

Лучшим и наиболее безболезненным для России развитием событий в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет проведение совместного расследования. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его словам, Москва вполне может сотрудничать с Берлином, где заявляют об отравлении россиянина, так как у немецкой стороны якобы имеются данные по этому веществу. «И если это так, то в интересах Москвы — выяснить, кто на территории РФ использует такие вещества, и применить соответствующие нормы российского законодательства в отношении этих лиц», — отметил эксперт.

В то же время если провести такое расследование не получится, и страны Запада решат вводить антироссийские санкции, то лучшим вариантом для Москвы будут индивидуальные, а не секторальные санкции, подчеркнул Тимофеев.

Он также указал, что немецкое расследование остановить не получится, поскольку речь теперь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. В то же время Берлин должен передать российской стороне полученные доказательства, чтобы она имела возможность изучить их и принять надлежащие меры.

7 сентября представитель немецкой клиника «Шарите» заявил, что Навального вывели из комы и он реагирует на вербальные раздражители. Прогнозов по его состоянию врачи пока не дают.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский указывал, что у пациента нарушение углеводного баланса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru