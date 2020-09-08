Уснувшего на лавочке регбиста обокрали после отдыха в пабе

Игрока в регби, уснувшего на лавочке в центре города после отдыха в пабе, обокрали в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 5 сентября 41-летний регбист после игры на стадионе «Фили» пошел в паб вместе с другими участниками команды. Ночью мужчина направился в другое заведение, но по дороге сел на лавочку на улице Земляной Вал и уснул.

После того как спортсмен проснулся, он обнаружил, что у него пропали два мобильных телефон, общая стоимость которых оценивается около 15 тысяч рублей. После этого мужчина обратился в полицию. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.