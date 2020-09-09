В США полицейские открыли огонь по 13-летнему подростку с аутизмом

В американском Солт-Лейк-Сити полицейский несколько раз выстрелил в 13-летнего подростка с аутизмом, который из-за нервного срыва стал угрожать прохожим. Об этом сообщает KUTV.

Отмечается, что правоохранители выехали после сообщений прохожих на улице об угрозе со стороны подростка. Сообщалось, что Линден Кэмерон (Linden Cameron) находился на улице с оружием. Вскоре полицейские начали погоню за ним, один из них достал пистолет и открыл огонь. В результате мальчик получил серьезные ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Известно, что у Линдена синдром Аспергера, который ведет к трудности в социальном взаимодействии и невербальной коммуникации. Мать утверждает, что у мальчика случился первый за год нервный срыв из-за ее ухода на работу. После этого она набрала 911, попросив экстренную службу помочь доставить сына в больницу. При этом до сих пор информация о наличии у него оружия разнится, началось официальное расследование случившегося.

Ранее в сети появилось видео задержания полицейскими афроамериканца Дэниела Пруда, которое привело к гибели последнего. Приехавшие на место сотрудники полиции надели мужчине, который страдал психическим расстройством, наручники и специальный мешок на голову. Полицейские также прижали Пруда к асфальту и поставили колено на спину. Мужчина же после попыток сопротивляться начал плакать. Спустя две минуты он перестал подавать признаки жизни. Мужчина скончался в больнице через неделю, а судмедэксперты назвали причиной смерти асфиксию

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