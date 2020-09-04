Появилось видео приведшего к гибели афроамериканца ареста

В сети появилось видео задержания полицейскими афроамериканца Дэниела Пруда, которое привело к гибели последнего. Кадры опубликованы на Youtube-канале Guardian News.

Видео было снято еще 23 марта в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), однако информация о задержании в СМИ появилась только накануне. Приехавшие на место сотрудники полиции надели мужчине, который страдал психическим расстройством, наручники и специальный мешок на голову.

На видео заметно, что полицейские прижали Пруда к асфальту и поставили колено на спину. Мужчина же после попыток сопротивляться начал плакать. Спустя две минуты он перестал подавать признаки жизни. Мужчина скончался в больнице через неделю, а судмедэксперты назвали причиной смерти асфиксию при аресте. При этом эксперты также отметили у умершего обострение психического расстройства и отравление фенциклидином.

Известно, что семерых полицейских, осуществлявших задержание, отстранили от работы, а мэр Рочестера Лавли Уоррен призвала провести тщательное расследование. После огласки истории в СМИ в Рочестере начались демонстрации около полицейского департамента. Известно, что сотрудники правоохранительных органов прибегают к использованию слезоточивого газа.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

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