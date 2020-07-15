В США снесли расположенный рядом с местом убийства чернокожего ресторан

Ресторан быстрого питания в Атланте (штат Джорджия), расположенный рядом с местом убийства чернокожего Рейшарда Брукса, снесли. Об этом сообщил телеканал Fox 5.

Официальные причины сноса ресторана американской сети быстрого питания Wendy's не приводятся. Однако телеканал обратил внимание на то, что после гибели Брукса это место стало точкой сбора множества протестующих. Здание было расписано лозунгами в поддержку борьбы с расизмом, в том числе — движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

При этом ситуация обострилась после того, как 4 июля у магазина напротив смертельно ранили 8-летнюю девочку Секорию Тернер (Secoriea Turner). Известно, что Тернер была смертельно ранена в машине, когда водитель автомобиля пытался припарковаться — стрельбу открыли некие люди из-за конфликта с ним. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс призвала протестующих против жестоких действий полиции «убираться» из этого района, обвинив их в убийстве ребенка.

Афроамериканец Рэйшард Брукс был убит полицейским в июне. Чернокожий гражданин заснул в автомобиле, который стоял на проезде и мешал другим. Полицейские попытались его задержать, но он оказал сопротивление и отобрал у них электрошокер. В ходе конфликта страж порядка выстрелил в мужчину, после чего того госпитализировали. Однако врачам спасти Брукса не удалось. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После смерти Брукса в Атланте начались протесты. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

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