Убитая историком Соколовым аспирантка перед гибелью упрекала его в изменах

Соседка историка Олега Соколова на судебном заседании рассказала, что слышала ссору мужчины с его аспиранткой и сожительницей Анастасией Ещенко. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По словам свидетельницы, конфликт произошел 7 ноября. Девушка сказала Соколову, что собирается уйти от него и напомнила, что прощала ему многочисленные измены.

Историк отвечал на упреки криком, оскорбляя Ещенко и заявляя, что она никуда не уйдет. По словам соседки, скандал закончился звуком падения и плачем девушки, которая просила не трогать ее. Последнее, что свидетельница услышала в квартире соседей — визг, после которого наступила тишина.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал покончить с собой в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В суде он заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Ранее соседи Соколова уже рассказывали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к историку, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез.