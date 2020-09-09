Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье

Мобильные комплексы по вакцинации начали работать в Подмосковье, в этом году запланирована вакцинация более 4,5 миллиона жителей, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства.

«Мы понимаем, что найти время для похода к врачу в поликлинику может не каждый житель, поэтому для удобства работающего населения была организована работа мобильных комплексов по вакцинации», — сказала она.

Стригункова уточнила, что комплексы работают вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ. Прививку можно сделать только при наличии паспорта и полиса ОМС.

С графиком работы мобильных комплексов можно ознакомиться в медицинских организациях и на сайте по вакцинации населения против гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинировать от гриппа лучше всего во второй половине августа или в сентябре, так как после прогнозируется подъем заболеваемости.