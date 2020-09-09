Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Министерство иностранных дел Германии ответило главе российского МИД Сергею Лаврову на критику работы с запросами по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

В Берлине заверили, что правительство ФРГ с самого начала действует максимально конструктивно. При этом немецкие дипломаты отказались называть дату ответа на российский запрос. В кабмине Германии также отметили, что вопрос о дальнейшем обмене информацией по результатам анализов Навального будет решен в рамках ОЗХО.

Ранее Сергей Лавров возмутился работой властей Германии с российскими официальными запросами по делу госпитализированного Алексея Навального. Он напомнил, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели и высокомерно реагировала на любые напоминания об этом. Россия ждет ответа на запрос о результатах анализов Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

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