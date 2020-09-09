Трехметровый питон проглотил целого оленя и умер

Огромный питон целиком проглотил оленя вблизи индийского города Амроха, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание Times Now News.

В понедельник, 7 сентября девочка пошла на поле сахарного тростника собирать фураж и заметила трехметрового питона. Она подняла тревогу, и жители деревни поспешили на место находки. Индийцы обратили внимание на то, что тело змеи сильно раздуто. Сначала они заподозрили, что рептилия проглотила ребенка. Страх и сплетни быстро распространились по деревне, и поле огородили из соображений безопасности.

Группа местных жителей смогла утащить питона с поля до приезда сотрудников департамента лесного хозяйства и полиции. Рептилию отпустили в трех километрах от места обнаружения, около берега реки Ганг. После этого змея выплюнула скелет оленя и скончалась. Команда департамента лесного хозяйства ведет расследование причины смерти рептилии.

Питоны — одни из крупнейших змей в мире, их длина составляет в среднем от трех до шести метров. Эти рептилии — опасные хищники, которые душат добычу перед тем, как ее съесть. Их эластичная кожа и строение челюстей позволяют легко проглотить крупное животное целиком.

Ранее сообщалось, что питон задушил и целиком проглотил кошку в Сингапуре. Очевидцы сняли на видео гигантского питона, который обвился вокруг тела задушенной кошки и начал проглатывать ее, начиная с головы.

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