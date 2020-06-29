Питон проглотил двух козлят и попался

Питон проглотил двух трехмесячных козлят в индийской деревне Чираккадаву вблизи города Коттаям, штат Керала, и попался. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.

В субботу, 27 июня, змея заползла в хлев, пристроенный к дому местного жителя Хосе (Jose). Питон проглотил двух трехмесячных козлят и отдыхал.

Хозяева хлева обнаружили рептилию, когда пришли покормить коз. После того как владельцы козлят рассказали о произошедшем соседям, питона поймали и посадили в мешок. Позже сотрудники департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия и забрали змею.

Ранее сообщалось, что жители пригорода австралийского города Вуллонгонг обнаружили в раковине ванной комнаты крупного ромбического питона и вызвали специалиста по змеям. Змеелов предположил, что питон жил на крыше дома и упал из воздушной вентиляции в потолке ванной комнаты.

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