Смертоносная битва ящерицы со змеей попала на видео

Посетительница южноафриканского сафари-парка Мала-Мала запечатлела смертоносную битву маленького варана с песчаной змеей. Кадры с пресмыкающимися опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

49-летняя Кристи Деланж (Kristy DeLange) посетила с семьей природный заповедник в марте. «Я сидела и читала книгу, когда услышала шум. Следующее, что я увидела, — это сплетение рептилий! Песчаная змея и юный варан устроили битву, — рассказывает она. — Никто не хотел сдаваться. Было очевидно, что противостояние закончится гибелью для одного из противников».

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Деланж не сразу разобралась, кто из пресмыкающихся был охотником, а кто — его жертвой. «Напряжение нарастало, и мы действительно не могли предугадать, кто же в итоге победит. Противостояние длилось более часа, но никто не сдавался. Ожидание финала завораживало! Когда наконец змея вцепилась в ящерицу и сжала ее, стало понятно, что противнику уже никуда не деться», — вспоминает очевидица.

В конечном счете змея проглотила варана целиком на глазах у изумленной семьи. «Это было довольно редкое и захватывающее зрелище! Ящерица была змее в самый раз, чтобы утолить голод на ближайшие несколько недель», — заключила Деланж.

Заповедник Мала-Мала расположен в провинции Мпумаланга в ЮАР. На его территории можно встретить гепардов, гиен, гну, зебр, бегемотов и жирафов. Мала-Мала находится недалеко от национального парка Крюгера.

Ранее сообщалось, что огромный варан длиной около 1,2 метра побывал в желудке питона и выбрался живым. Очевидицей произошедшего стала пожилая жительница Бангкока.

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