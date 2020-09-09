Американский F/A-18 дозаправился в «аду»

Истребители F/A-18 Hornet, предположительно, американские, совершили воздушную дозаправку от самолета-танкера KC-130 в сложных погодных условиях. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь combat_learjet.

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The Drive отмечает, что ночная дозаправка проводилась как будто в «аду», поскольку сопровождалась атмосферными молниями и грозами. «Как правило, полет во время грозы далек от идеала, но это особенно верно, когда ваш самолет соединен с летающей заправочной станцией шлангом, через который каждую минуту проходят сотни галлонов», — пишет издание.

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 танкером Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют». Летчик рассказал, что дозаправка проводится на скорости 600 километров в час и на высоте пять километров, когда пилоту необходимо попасть штангой в конус. По словам Дьяченко, ночью дозаправляться в воздухе сложнее, чем днем.