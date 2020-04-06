Летчик рассказал о «потеющих ладонях» при дозаправке Су-34

Заместитель командира эскадрильи, Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Россиийской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщикя Су-34 танкером Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».

Летчик рассказал, что дозаправка проводится на скорости 600 километров в час и высоте пять километров, когда пилоту необходимо попасть штангой самолета в конус истребителя.

По словам Дьяченко, ночью дозаправляться в воздухе сложнее, чем днем. «Уже ночными дозаправками даже не удивим никого. Но разница колоссальная. Ночью ты видишь только габаритные огни самолета. фару, штангу и конус. Идешь по приборам, все на автоматизме и хладнокровии, но ладошки все равно потеют», — сказал летчик.

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В январе «Известия» сообщили, что Воздушно-космические силы России получат сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил (ВС) России, проходящего в Центральном военном округе (ЦВО), 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.

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