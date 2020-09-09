Стюардесса покрутилась на шесте в нижнем белье и удивила пользователей сети

Прославившаяся в социальных сетях испанская стюардесса покрутилась на металлическом шесте и удивила пользователей сети. Соответствующие кадры она опубликовала в социальной сети TikTok, а также в stories в своем Instagram.

На видео бортпроводница, которая называет себя Лекси, танцует в комплекте нижнего белья, состоящем из бирюзовых трусов с завышенной талией и белыми вставками и топа в тон. Сперва девушка двигается в такт музыке возле шеста, а затем запрыгивает на него и переворачивается вниз головой.

В качестве музыкальной композиции к видео стюардесса выбрала ремикс трека Hip Hop Harry.

Подписчики Лекси бросились восхищаться ее пластикой и движениями. «Успехов тебе! И спасибо, что делишься своими танцами», «Такое замечательное у тебя тело, дорогая», «Браво, браво!», «Вы такая красивая женщина», — писали они.

Ранее в сентябре эта же стюардесса поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. На размещенном кадре сотрудница авиакомпании запечатлена топлес на фоне ночного пляжа — девушка в бикини с леопардовым принтом стоит на берегу моря, повернувшись к фотографу спиной.