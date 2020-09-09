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Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Акции американского производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке во вторник, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06 процента до 330,21 доллара США.

1 сентября акции стоили на треть дороже — более 498 долларов. Акции обвалились после того, как комитет S&P Dow Jones Indices в понедельник, 7 сентября, отказался включить Tesla в индекс S&P 500, несмотря на выполнение всех формальных требований.

Ранее 8 сентября сообщалось, что Маск потерял почти десять миллиардов долларов на фоне падения акций компании. Во вторник, 8 сентября, во время торгов на бирже NASDAQ акции Tesla рухнули на 18 с лишним процентов — с 418,32 до 337,9 доллара за ценную бумагу.

Сейчас Tesla называют одной из самых опасных компаний для инвесторов. В аналитической компании New Constructs уверены, что акции сильно переоценены, и считают ценные бумаги «одним из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть». По оценке аналитиков, справедливая цена акций Tesla равняется примерно 10 процентам от реальных показателей, то есть 41,8 доллара за штуку.

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