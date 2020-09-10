Женщины массово надели «голые» велосипедки и запустили новый тренд

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в шортах-велосипедках телесного цвета и запустили новый модный тренд. На размещенные в Instagram снимки обратили внимание журналисты Daily Mail.



Речь идет о шортах модели Force Scrunch австралийского бренда Echt за 52 доллара (3900 рублей). В сети описанный предмет гардероба прозвали «голым» из-за его расцветки. За счет того, что телесный цвет сливается с оттенком кожи, создается иллюзия, будто на ногах у носящего нет никакой одежды.



Чаще всего телесные велосипедки сочетают с кроп-топами, футболками, толстовками, туфлями на каблуках или кроссовками. В то же время некоторые пользовательницы предпочитают носить шорты с рубашками, оверсайз-пиджаками или вязаными кардиганами.



Так, например, кадром в описанной вещи и кроп-топе в тон поделилась телезвезда Ким Кардашьян-Уэст. В то же время блогерша Шана Мошен (Schana Moschen) сфотографировалась в телесных велосипедках и серой укороченной толстовке. А пользовательница с никнеймом @Rominamichelleboutique опубликовала снимок в «голых» шортах, черном коротком топе с открытыми плечами и туфлях на высоком каблуке в тон.



Ранее в сентябре знаменитости и их поклонницы начали массово носить жилеты, которые в сети прозвали «дедовскими», и запустили новый модный тренд осени 2020 года. Женщины надевают их с белыми рубашками, футболками, брюками или теннисными юбками.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться