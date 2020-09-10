Доказан разрушительный вред коронавируса для мозга

Ученые Йельского университета в США доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 может оказать разрушительное воздействие на мозг пациентов. Об этом сообщает издание The Independent.

Исследователи обнаружили инфекцию в мозге человека, умершего от COVID-19, в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом, и в органоидах — трехмерных культур нейронов, имитирующих головной мозг. В отличие от других патогенов, например вируса Зика, коронавирус вызывает тихую инфекцию, которая не провоцирует иммунную реакцию, очищающую мозговую ткань от инфицированных клеток. Вместо этого SARS-CoV-2 ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели. Он также быстро уменьшает число синапсов — связей между нервными клетками, — нанося вред когнитивным способностям.

Вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Этот рецептор экспрессируется, главным образом, в клетках легких, что объясняет, почему коронавирус часто вызывает пневмонию. Однако ученые выяснили, что небольшое количество АСЕ2 в мозге все же позволяет SARS-CoV-2 проникнуть в нервные ткани и вызывать патологические изменения.

Однако пока не ясно, как вирус может попасть в мозг. Считается, что он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровоток.