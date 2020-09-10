F-35A стали Су-57

В сети появились изображения устаревающих версий истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, замаскированных под российский Су-57. Их можно посмотреть в Facebook на странице Sean Hampton Aviation Art.

Подобную раскраску должны получить самолеты 65-й эскадрильи «Агрессоры» авиабазы Неллис, которые в Военно-воздушных силах (ВВС) США станут использоваться для имитации авиации противника.

В сеть снимки выложил ветеран ВВС США и художник Шон Хемптон, заявивший, что разработку подобного дизайна истребителя у него заказали американские военные.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

В сентябре военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Су-57 получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», выполняющий функцию «второго пилота».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курируется Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, привело мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.