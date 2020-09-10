Семья получила голову пропавшего дедушки в коробке от майонеза

В Аргентине семья получила по почте отрубленную голову пропавшего дедушки в коробке из-под майонеза. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина ушел из дома в январе прошлого года и с тех пор от него не было вестей. Затем полиция прислала череп 70-летнего мужчины в коробке родственникам после того, как останки нашли на свалке.

Семья погибшего возмутилась таким жестоким обращением с останками. Кроме того, полиция так и не выяснила причину смерти мужчины. Они также не могут похоронить дедушку без свидетельства о смерти от властей.

В мае было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения головы мужчины на северо-западе столицы. Как рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, в лесополосе в районе улицы Планерная найдена голова неизвестного в мусорном пакете. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).