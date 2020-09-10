Участники шоу на НТВ поверили в существование «депутата» Виталия Наливкина

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, герой пародийных роликов, авторы которых иронизируют над региональными политиками и чиновниками, стал темой обсуждения в эфире шоу на канале НТВ. Реакцию Наливкина на произошедшее опубликовали на YouTube.

Участники программы «Место встречи» поверили в существование политика и начали размышлять о его деятельности. Среди них были политологи и депутаты Госдумы. Всерьез Наливкина стали обсуждать и ведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин.

В начале беседы Норкин перепутал фамилию «депутата», назвав его Наливайкиным. «Не знаю его партийной принадлежности, но его ролики набирают миллионы просмотров», — заметил ведущий. Вымышленный чиновник наблюдал за фрагментом эфира в кабинете в окружении двух мужчин, одетых в маски и черную спецодежду с оружием в руках.

Один из гостей студии, бывший депутат Борис Надеждин, назвал Наливкина «большим политтехнологическим проектом». Политолог Дмитрий Орлов поддержал точку зрения коллеги по эфиру, отметив, что «чиновник таким быть не должен». Выслушав Орлова, Наливкин остановил видео и попросил разыскать его, чтобы «порыл ямы вместо экскаватора» в Уссурийске.

С критикой Наливкина выступил и действующий депутат Госдумы Виталий Милонов. «Если мэр будет над каждой ямой, дело не будет двигаться. Это ручное управление», — возмутился он. На это Наливкин заявил, что «больше не хочет видеть этого рыжего на экране». «Еще раз эту передачу выпустят без моего ведома, я их всех там размотаю», — заключил вымышленный депутат.

Виталий Наливкин — собирательный образ российского регионального депутата. Он главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с проблемой жителей Уссурийска, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.