Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за последние сутки зарегистрировали 5363 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во четверг, 10 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), а также в Московской (169), Нижегородской (163) и Ростовской (155) областях. Заболевших за последние сутки нет только в одном регионе страны — в Ненецком автономном округе. Также за последние сутки умерли 128 пациентов с COVID-19,

еще 5915 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом россиян составило 1 046 370. Инфекция проникла во все регионы страны. 18 263 человека умерли, еще 862 373 — полностью вылечились.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.