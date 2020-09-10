В России пересмотрят режим работы врачей в «красной зоне», где находятся больные с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, установлен будет и новый порядок отдыха таких сотрудников. Соответствующие распоряжения готовит Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), сообщает газета «Известия».

Так, агентство организует единую систему, в которой будет отображаться информация о производственной нагрузке медперсонала, количестве смен и часов, проведенных в «красной зоне», а также количество отдыха. Такое нововведение направлено на минимизацию рисков для медиков, работающих в контакте с инфицированными.

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников подчеркнул, что смены по 12-16 часов в «красной зоне» — это грубое нарушение трудовой нормы. Кроме того, медики по шесть-восемь часов не имели доступа к еде и туалету. «Рабочий день в "красной зоне" должен быть не более 36 часов в неделю», — подчеркнул глава профсоюза.

Ранее журналистка описала типичный день врача, работающего в «красной зоне». Одна из медиков рассказала, что за 12-часовую смену у врача есть всего один перерыв. Однако в разгар эпидемии у докторов не было времени отлучиться поесть, приходилось отсиживать полную смену без обеда.