Описан день в «красной зоне» российской больницы

Журналистка «Московского комсомольца» Ирина Боброва побывала в «красной зоне» Федерального научно-клинического центра ФМБА и описала один день из жизни врачей и пациентов. По ее словам, такое решение далось ей непросто.

Сначала врачи идут в «зеленую зону», где переодеваются, измеряют температуру и отправляются на передовую. Каждому врачу выделяют металлический шкафчик, при необходимости они могут воспользоваться памперсами, потому что туалетов для медперсонала в «красной зоне» нет.

Первым делом необходимо надеть хлопковые длинные сапоги-бахилы, затем комбинезоны, после чего на ноги надевают вторые непромокаемые бахилы и закрепляют скотчем, чтоб не сползали. На руках двойные перчатки, волосы нужно спрятать под медицинской шапочкой. В конце натягивается капюшон и надеваются очки и респиратор.

По словам журналистки, еще месяц назад в больнице было до 500 пациентов, сейчас осталось не больше 30, несколько человек находятся в реанимации.

Одна из пациенток рассказала, что сначала в больницу попала мама ее мужа, затем госпитализировали самого супруга и через 10 дней уже выписали. «А у меня вообще все было хорошо. И вдруг — бешеная температура 39,8 утром и вечером. Потом все хуже и хуже», — поделилась женщина.

Врачи рассказали, что у тяжелых больных порой наступает помутнение рассудка — люди капризничают и ведут себя неадекватно. «То ли неизвестность их так пугает, то ли от недостатка кислорода становятся подвержены эмоциям, нервная система страдает», — предположила терапевт Стелла. По ее словам, сейчас, когда больных стало меньше, появилась возможность поговорить с каждым и успокоить.

Врач рассказала, что смена длится 12 часов, один раз можно отправиться на перерыв, однако раньше медики не всегда могли позволить себе отлучиться из отделения и отсиживали полную смену. Она поделилась, что три месяца работы в «красной зоне» вспоминает, как страшный сон.

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